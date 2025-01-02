Constellation Staked ETH 价格 (XRETH)
今天 Constellation Staked ETH (XRETH) 的实时价格为 3,919.9 USD。目前其市值为 $ 17.75M USD。XRETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Constellation Staked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 469.89 USD
- Constellation Staked ETH 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 4.53K USD
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今天内，Constellation Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Constellation Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,080.7607248700。
在过去60天内，Constellation Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2,096.9744163900。
在过去90天内，Constellation Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +1,080.7607248700
|+27.57%
|60天
|$ +2,096.9744163900
|+53.50%
|90天
|$ 0
|--
Constellation Staked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Constellation is a non-Layer 2 protocol built on top of Rocket Pool, powering the world's first sustainably zero-fee ETH liquid staking token, xrETH. Constellation is powered by NodeSet's large network of decentralized operators, keeping performance high and ensuring resilience. As a fully decentralized and fully non-custodial protocol, Constellation is safer and provides higher staking returns compared to other ETH staking protocols. This innovative, next-gen liquid staking token design offers a true upgrade to the liquid staking market.
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|1 XRETH 兑换 AUD
A$6,271.84
|1 XRETH 兑换 GBP
￡3,135.92
|1 XRETH 兑换 EUR
€3,763.104
|1 XRETH 兑换 USD
$3,919.9
|1 XRETH 兑换 MYR
RM17,521.953
|1 XRETH 兑换 TRY
₺138,411.669
|1 XRETH 兑换 JPY
¥615,149.907
|1 XRETH 兑换 RUB
₽435,108.9
|1 XRETH 兑换 INR
₹335,974.629
|1 XRETH 兑换 IDR
Rp63,224,184.697
|1 XRETH 兑换 PHP
₱226,687.817
|1 XRETH 兑换 EGP
￡E.198,974.124
|1 XRETH 兑换 BRL
R$24,852.166
|1 XRETH 兑换 CAD
C$5,644.656
|1 XRETH 兑换 BDT
৳468,428.05
|1 XRETH 兑换 NGN
₦6,067,926.802
|1 XRETH 兑换 UAH
₴164,870.994
|1 XRETH 兑换 VES
Bs199,914.9
|1 XRETH 兑换 PKR
Rs1,091,888.145
|1 XRETH 兑换 KZT
₸2,057,673.107
|1 XRETH 兑换 THB
฿134,256.575
|1 XRETH 兑换 TWD
NT$128,847.113
|1 XRETH 兑换 CHF
Fr3,527.91
|1 XRETH 兑换 HKD
HK$30,457.623
|1 XRETH 兑换 MAD
.د.م39,590.99