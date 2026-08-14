Constellation Energy Corporation xStock 今日价格

Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) 今日实时价格为 $ 278.67，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CEGX 兑 USD 的汇率为 $ 278.67 每 CEGX。

Constellation Energy Corporation xStock 目前市值在 $ 158,376 排名第 #-，流通供应量为 568.32 CEGX。过去 24 小时内，CEGX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 323.89，而历史最低价为 $ 234.05。

短期表现方面，CEGX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.29%。过去一天，总交易量达到 $ 37.27。

Constellation Energy Corporation xStock（CEGX）市场信息

市值 $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K 成交量（24H） $ 37.27$ 37.27 $ 37.27 完全稀释市值 $ 61.08M$ 61.08M $ 61.08M 流通量 568.32 568.32 568.32 总供应量 219,165.2593809421 219,165.2593809421 219,165.2593809421

Constellation Energy Corporation xStock 的当前市值为 $ 158.38K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.27。CEGX 的流通量为 568.32，总供应量是 219165.2593809421，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.08M。