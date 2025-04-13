Conscious Token 价格 (CONSCIOUS)
今天 Conscious Token (CONSCIOUS) 的实时价格为 0.113383 USD。目前其市值为 $ 113.74M USD。CONSCIOUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Conscious Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Conscious Token 当天价格变化为 -6.80%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Conscious Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0082779926091652。
在过去30天内，Conscious Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Conscious Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Conscious Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0082779926091652
|-6.80%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Conscious Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.87%
-6.80%
+82.16%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.
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|1 CONSCIOUS 兑换 VND
₫2,907.253503
|1 CONSCIOUS 兑换 AUD
A$0.18027897
|1 CONSCIOUS 兑换 GBP
￡0.08617108
|1 CONSCIOUS 兑换 EUR
€0.09977704
|1 CONSCIOUS 兑换 USD
$0.113383
|1 CONSCIOUS 兑换 MYR
RM0.50115286
|1 CONSCIOUS 兑换 TRY
₺4.31535698
|1 CONSCIOUS 兑换 JPY
¥16.27159433
|1 CONSCIOUS 兑换 RUB
₽9.43119794
|1 CONSCIOUS 兑换 INR
₹9.74640268
|1 CONSCIOUS 兑换 IDR
Rp1,889.71591078
|1 CONSCIOUS 兑换 KRW
₩161.05488235
|1 CONSCIOUS 兑换 PHP
₱6.48323994
|1 CONSCIOUS 兑换 EGP
￡E.5.81428024
|1 CONSCIOUS 兑换 BRL
R$0.66442438
|1 CONSCIOUS 兑换 CAD
C$0.15646854
|1 CONSCIOUS 兑换 BDT
৳13.74768875
|1 CONSCIOUS 兑换 NGN
₦180.25856106
|1 CONSCIOUS 兑换 UAH
₴4.68385173
|1 CONSCIOUS 兑换 VES
Bs8.050193
|1 CONSCIOUS 兑换 PKR
Rs31.72342957
|1 CONSCIOUS 兑换 KZT
₸58.47388076
|1 CONSCIOUS 兑换 THB
฿3.79492901
|1 CONSCIOUS 兑换 TWD
NT$3.67020771
|1 CONSCIOUS 兑换 AED
د.إ0.41611561
|1 CONSCIOUS 兑换 CHF
Fr0.09184023
|1 CONSCIOUS 兑换 HKD
HK$0.87871825
|1 CONSCIOUS 兑换 MAD
.د.م1.05219424
|1 CONSCIOUS 兑换 MXN
$2.3016749