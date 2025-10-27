Concentric Industries（CONCENTRIC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.14% 涨跌幅（1D） +2.27% 漲跌幅（7D） +132.23% 漲跌幅（7D） +132.23%

Concentric Industries（CONCENTRIC）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CONCENTRIC 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CONCENTRIC 的历史最高价为 $ 0.00442362，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CONCENTRIC 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.14%，过去 24 小时内变动为 +2.27%，过去 7 天内累计变动为 +132.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Concentric Industries（CONCENTRIC）市场信息

市值 $ 831.84K$ 831.84K $ 831.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 954.09K$ 954.09K $ 954.09K 流通量 871.82M 871.82M 871.82M 总供应量 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Concentric Industries 的当前市值为 $ 831.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CONCENTRIC 的流通量为 871.82M，总供应量是 999946936.5288035，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 954.09K。