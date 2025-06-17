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Compute Horde 价格 (SN12)

USD

Compute Horde (SN12) 实时价格图表

$5.38
$5.38$5.38
-11.00%(1D)

今天 Compute Horde (SN12) 的价格

今天 Compute Horde (SN12) 的实时价格为 5.38 USD。目前其市值为 $ 6.87M USD。SN12 兑换 USD 的价格为实时更新。
Compute Horde 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Compute Horde 当天价格变化为 -11.08%
- 其循环供应量为 1.28M USD

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Compute Horde (SN12) 价格表现 USD

今天内，Compute Horde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.670923537713134
在过去30天内，Compute Horde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Compute Horde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Compute Horde 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.670923537713134-11.08%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Compute Horde (SN12) 价格分析

Compute Horde 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.38
$ 5.38$ 5.38

$ 6.18
$ 6.18$ 6.18

$ 9.41
$ 9.41$ 9.41

-1.21%

-11.08%

-39.94%

Compute Horde (SN12) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.87M
$ 6.87M$ 6.87M

--
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1.28M
1.28M 1.28M

什么是Compute Horde (SN12)

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Compute Horde (SN12) 资源

官网

Compute Horde（SN12）代币经济

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大家还在问：关于 Compute Horde (SN12) 的其他问题

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SN12 兑换为当地货币

1 SN12 兑换 VND
141,574.7
1 SN12 兑换 AUD
A$8.1776
1 SN12 兑换 GBP
3.9274
1 SN12 兑换 EUR
4.6268
1 SN12 兑换 USD
$5.38
1 SN12 兑换 MYR
RM22.8112
1 SN12 兑换 TRY
211.972
1 SN12 兑换 JPY
¥777.8942
1 SN12 兑换 RUB
421.792
1 SN12 兑换 INR
463.9712
1 SN12 兑换 IDR
Rp88,196.7072
1 SN12 兑换 KRW
7,339.665
1 SN12 兑换 PHP
305.315
1 SN12 兑换 EGP
￡E.269.5918
1 SN12 兑换 BRL
R$29.5362
1 SN12 兑换 CAD
C$7.263
1 SN12 兑换 BDT
657.6512
1 SN12 兑换 NGN
8,315.2742
1 SN12 兑换 UAH
223.539
1 SN12 兑换 VES
Bs548.76
1 SN12 兑换 PKR
Rs1,522.7552
1 SN12 兑换 KZT
2,757.519
1 SN12 兑换 THB
฿174.85
1 SN12 兑换 TWD
NT$158.5486
1 SN12 兑换 AED
د.إ19.7446
1 SN12 兑换 CHF
Fr4.3578
1 SN12 兑换 HKD
HK$42.1792
1 SN12 兑换 MAD
.د.م49.0118
1 SN12 兑换 MXN
$101.7896