Compliant Naira（CNGN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） -0.12% 漲跌幅（7D） -0.15% 漲跌幅（7D） -0.15%

Compliant Naira（CNGN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CNGN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CNGN 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CNGN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.12%，过去 7 天内累计变动为 -0.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Compliant Naira（CNGN）市场信息

市值 $ 440.19K$ 440.19K $ 440.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 440.19K$ 440.19K $ 440.19K 流通量 653.20M 653.20M 653.20M 总供应量 653,202,557.9949999 653,202,557.9949999 653,202,557.9949999

Compliant Naira 的当前市值为 $ 440.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CNGN 的流通量为 653.20M，总供应量是 653202557.9949999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 440.19K。