Community Alliance Token 今日价格

Community Alliance Token (COMAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.92%。当前 COMAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COMAT。

Community Alliance Token 目前市值在 $ 363,775 排名第 #-，流通供应量为 698.99M COMAT。过去 24 小时内，COMAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00120444，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COMAT 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -18.61%。过去一天，总交易量达到 $ 3.12K。

Community Alliance Token（COMAT）市场信息

市值 $ 363.78K$ 363.78K $ 363.78K 成交量（24H） $ 3.12K$ 3.12K $ 3.12K 完全稀释市值 $ 363.78K$ 363.78K $ 363.78K 流通量 698.99M 698.99M 698.99M 总供应量 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

Community Alliance Token 的当前市值为 $ 363.78K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.12K。COMAT 的流通量为 698.99M，总供应量是 698990876.40266，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 363.78K。