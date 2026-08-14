Communist Cat 今日价格

Communist Cat (CCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2,00%。当前 CCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CCAT。

Communist Cat 目前市值在 $ 14.256,98 排名第 #-，流通供应量为 963,49M CCAT。过去 24 小时内，CCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CCAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -%10,05。过去一天，总交易量达到 --。

Communist Cat（CCAT）市场信息

市值 $ 14,26K$ 14,26K $ 14,26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14,26K$ 14,26K $ 14,26K 流通量 963,49M 963,49M 963,49M 总供应量 963.490.592,554167 963.490.592,554167 963.490.592,554167

Communist Cat 的当前市值为 $ 14,26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CCAT 的流通量为 963,49M，总供应量是 963490592.554167，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14,26K。