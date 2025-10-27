COMFY（DCP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001425 $ 0.00001425 $ 0.00001425 24H最低价 $ 0.00001655 $ 0.00001655 $ 0.00001655 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001425$ 0.00001425 $ 0.00001425 24H最高价 $ 0.00001655$ 0.00001655 $ 0.00001655 历史最高 $ 0.0000985$ 0.0000985 $ 0.0000985 最低价 $ 0.00000729$ 0.00000729 $ 0.00000729 涨跌幅（1H） -0.05% 涨跌幅（1D） -5.54% 漲跌幅（7D） +19.51% 漲跌幅（7D） +19.51%

COMFY（DCP）当前实时价格为 $0.00001475。过去 24 小时内，DCP 的交易价格在 $ 0.00001425 至 $ 0.00001655 之间波动，市场活跃度显著。DCP 的历史最高价为 $ 0.0000985，历史最低价为 $ 0.00000729。

从短期表现来看，DCP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 -5.54%，过去 7 天内累计变动为 +19.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

COMFY（DCP）市场信息

市值 $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

COMFY 的当前市值为 $ 14.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DCP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.75K。