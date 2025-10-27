Comet Portfolio（COMET）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.36% 涨跌幅（1D） +22.76% 漲跌幅（7D） -9.99% 漲跌幅（7D） -9.99%

Comet Portfolio（COMET）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，COMET 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。COMET 的历史最高价为 $ 0.00289967，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，COMET 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.36%，过去 24 小时内变动为 +22.76%，过去 7 天内累计变动为 -9.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Comet Portfolio（COMET）市场信息

市值 $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K 流通量 999.80M 999.80M 999.80M 总供应量 999,796,391.9880896 999,796,391.9880896 999,796,391.9880896

Comet Portfolio 的当前市值为 $ 87.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COMET 的流通量为 999.80M，总供应量是 999796391.9880896，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.13K。