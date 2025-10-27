Comcast xStock（CMCSAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 29.29 $ 29.29 $ 29.29 24H最低价 $ 29.31 $ 29.31 $ 29.31 24H最高价 24H最低价 $ 29.29$ 29.29 $ 29.29 24H最高价 $ 29.31$ 29.31 $ 29.31 历史最高 $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 最低价 $ 29.27$ 29.27 $ 29.27 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） -0.74% 漲跌幅（7D） -0.74%

Comcast xStock（CMCSAX）当前实时价格为 $29.3。过去 24 小时内，CMCSAX 的交易价格在 $ 29.29 至 $ 29.31 之间波动，市场活跃度显著。CMCSAX 的历史最高价为 $ 34.79，历史最低价为 $ 29.27。

从短期表现来看，CMCSAX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.00%，过去 7 天内累计变动为 -0.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Comcast xStock（CMCSAX）市场信息

市值 $ 176.81K$ 176.81K $ 176.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 流通量 6.03K 6.03K 6.03K 总供应量 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

Comcast xStock 的当前市值为 $ 176.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CMCSAX 的流通量为 6.03K，总供应量是 35546.76455512，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.04M。