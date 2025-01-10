Colony Network 价格 (CLNY)
今天 Colony Network (CLNY) 的实时价格为 0.00912051 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CLNY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Colony Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.67 USD
- Colony Network 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014572048。
在过去60天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014872168。
在过去90天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002625661621635288。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0014572048
|-15.97%
|60天
|$ -0.0014872168
|-16.30%
|90天
|$ -0.002625661621635288
|-22.35%
Colony Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-3.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Colony aims to become the complete DAO toolkit. Anyone who wants to build their own DAO can use Colony.
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|1 CLNY 兑换 AUD
A$0.0147752262
|1 CLNY 兑换 GBP
￡0.0073876131
|1 CLNY 兑换 EUR
€0.0088468947
|1 CLNY 兑换 USD
$0.00912051
|1 CLNY 兑换 MYR
RM0.0409510899
|1 CLNY 兑换 TRY
₺0.3230484642
|1 CLNY 兑换 JPY
¥1.4481545778
|1 CLNY 兑换 RUB
₽0.9306568404
|1 CLNY 兑换 INR
₹0.7853671161
|1 CLNY 兑换 IDR
Rp147.1049794053
|1 CLNY 兑换 PHP
₱0.5349179115
|1 CLNY 兑换 EGP
￡E.0.4611329856
|1 CLNY 兑换 BRL
R$0.0557263161
|1 CLNY 兑换 CAD
C$0.0131335344
|1 CLNY 兑换 BDT
৳1.1125198098
|1 CLNY 兑换 NGN
₦14.1402562938
|1 CLNY 兑换 UAH
₴0.3856151628
|1 CLNY 兑换 VES
Bs0.48338703
|1 CLNY 兑换 PKR
Rs2.5397884197
|1 CLNY 兑换 KZT
₸4.812893127
|1 CLNY 兑换 THB
฿0.3169377225
|1 CLNY 兑换 TWD
NT$0.30097683
|1 CLNY 兑换 CHF
Fr0.0082996641
|1 CLNY 兑换 HKD
HK$0.0709575678
|1 CLNY 兑换 MAD
.د.م0.0915699204