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Colony Network 价格 (CLNY)

USD

Colony Network (CLNY) 实时价格图表

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今天 Colony Network (CLNY) 的价格

今天 Colony Network (CLNY) 的实时价格为 0.00912051 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CLNY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Colony Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.67 USD
- Colony Network 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Colony Network (CLNY) 价格表现 USD

今天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014572048
在过去60天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014872168
在过去90天内，Colony Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002625661621635288

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0014572048-15.97%
60天$ -0.0014872168-16.30%
90天$ -0.002625661621635288-22.35%

Colony Network (CLNY) 价格分析

Colony Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.589594
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-3.33%

Colony Network (CLNY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.67
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什么是Colony Network (CLNY)

Colony aims to become the complete DAO toolkit. Anyone who wants to build their own DAO can use Colony.

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Colony Network (CLNY) 资源

官网

大家还在问：关于 Colony Network (CLNY) 的其他问题

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CLNY 兑换为当地货币

1 CLNY 兑换 AUD
A$0.0147752262
1 CLNY 兑换 GBP
0.0073876131
1 CLNY 兑换 EUR
0.0088468947
1 CLNY 兑换 USD
$0.00912051
1 CLNY 兑换 MYR
RM0.0409510899
1 CLNY 兑换 TRY
0.3230484642
1 CLNY 兑换 JPY
¥1.4481545778
1 CLNY 兑换 RUB
0.9306568404
1 CLNY 兑换 INR
0.7853671161
1 CLNY 兑换 IDR
Rp147.1049794053
1 CLNY 兑换 PHP
0.5349179115
1 CLNY 兑换 EGP
￡E.0.4611329856
1 CLNY 兑换 BRL
R$0.0557263161
1 CLNY 兑换 CAD
C$0.0131335344
1 CLNY 兑换 BDT
1.1125198098
1 CLNY 兑换 NGN
14.1402562938
1 CLNY 兑换 UAH
0.3856151628
1 CLNY 兑换 VES
Bs0.48338703
1 CLNY 兑换 PKR
Rs2.5397884197
1 CLNY 兑换 KZT
4.812893127
1 CLNY 兑换 THB
฿0.3169377225
1 CLNY 兑换 TWD
NT$0.30097683
1 CLNY 兑换 CHF
Fr0.0082996641
1 CLNY 兑换 HKD
HK$0.0709575678
1 CLNY 兑换 MAD
.د.م0.0915699204