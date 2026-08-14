Colombian Peso 今日价格

Colombian Peso (WCOP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.52%。当前 WCOP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WCOP。

Colombian Peso 目前市值在 $ 88,490 排名第 #-，流通供应量为 276.90M WCOP。过去 24 小时内，WCOP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WCOP 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +2.75%。过去一天，总交易量达到 $ 966.71。

Colombian Peso（WCOP）市场信息

市值 $ 88.49K$ 88.49K $ 88.49K 成交量（24H） $ 966.71$ 966.71 $ 966.71 完全稀释市值 $ 88.49K$ 88.49K $ 88.49K 流通量 276.90M 276.90M 276.90M 总供应量 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985

Colombian Peso 的当前市值为 $ 88.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 966.71。WCOP 的流通量为 276.90M，总供应量是 276898753.7968985，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.49K。