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Cointel 价格 (COLS)

USD

Cointel (COLS) 实时价格图表

$0.02864154
$0.02864154$0.02864154
-1.40%(1D)

今天 Cointel (COLS) 的价格

今天 Cointel (COLS) 的实时价格为 0.02864154 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。COLS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cointel 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.29M USD
- Cointel 当天价格变化为 -1.44%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Cointel (COLS) 价格表现 USD

今天内，Cointel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00042122337589092
在过去30天内，Cointel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Cointel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Cointel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00042122337589092-1.44%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Cointel (COLS) 价格分析

Cointel 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02853437
$ 0.02853437$ 0.02853437

$ 0.02928771
$ 0.02928771$ 0.02928771

$ 0.04323066
$ 0.04323066$ 0.04323066

-0.95%

-1.44%

+8.19%

Cointel (COLS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.29M
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什么是Cointel (COLS)

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Cointel (COLS) 资源

官网

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COLS 兑换为当地货币

1 COLS 兑换 VND
734.39772714
1 COLS 兑换 AUD
A$0.0455400486
1 COLS 兑换 GBP
0.0217675704
1 COLS 兑换 EUR
0.0252045552
1 COLS 兑换 USD
$0.02864154
1 COLS 兑换 MYR
RM0.1265956068
1 COLS 兑换 TRY
1.0900970124
1 COLS 兑换 JPY
¥4.1103474054
1 COLS 兑换 RUB
2.3824032972
1 COLS 兑换 INR
2.4620267784
1 COLS 兑换 IDR
Rp477.3588090564
1 COLS 兑换 KRW
40.683875493
1 COLS 兑换 PHP
1.6377232572
1 COLS 兑换 EGP
￡E.1.4687381712
1 COLS 兑换 BRL
R$0.1678394244
1 COLS 兑换 CAD
C$0.0395253252
1 COLS 兑换 BDT
3.472786725
1 COLS 兑换 NGN
45.5348931228
1 COLS 兑换 UAH
1.1831820174
1 COLS 兑换 VES
Bs2.03354934
1 COLS 兑换 PKR
Rs8.0136164766
1 COLS 兑换 KZT
14.7710150088
1 COLS 兑换 THB
฿0.9586323438
1 COLS 兑换 TWD
NT$0.9271266498
1 COLS 兑换 AED
د.إ0.1051144518
1 COLS 兑换 CHF
Fr0.0231996474
1 COLS 兑换 HKD
HK$0.221971935
1 COLS 兑换 MAD
.د.م0.2657934912
1 COLS 兑换 MXN
$0.581423262