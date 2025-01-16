CoinLoan 价格 (CLT)
今天 CoinLoan (CLT) 的实时价格为 0.328474 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CLT 兑换 USD 的价格为实时更新。
CoinLoan 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 619.63 USD
- CoinLoan 当天价格变化为 -0.16%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CoinLoan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005440394485986。
在过去30天内，CoinLoan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005928955。
在过去60天内，CoinLoan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002388334。
在过去90天内，CoinLoan 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00068168973464593。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0005440394485986
|-0.16%
|30天
|$ -0.0005928955
|-0.18%
|60天
|$ -0.0002388334
|-0.07%
|90天
|$ -0.00068168973464593
|-0.20%
CoinLoan 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-0.16%
-0.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CLT 兑换 AUD
A$0.52884314
|1 CLT 兑换 GBP
￡0.26606394
|1 CLT 兑换 EUR
€0.31861978
|1 CLT 兑换 USD
$0.328474
|1 CLT 兑换 MYR
RM1.478133
|1 CLT 兑换 TRY
₺11.64111856
|1 CLT 兑换 JPY
¥51.21895082
|1 CLT 兑换 RUB
₽33.69157818
|1 CLT 兑换 INR
₹28.43599418
|1 CLT 兑换 IDR
Rp5,384.81881056
|1 CLT 兑换 PHP
₱19.22886796
|1 CLT 兑换 EGP
￡E.16.5550896
|1 CLT 兑换 BRL
R$1.97741348
|1 CLT 兑换 CAD
C$0.46971782
|1 CLT 兑换 BDT
৳39.73221504
|1 CLT 兑换 NGN
₦510.8427648
|1 CLT 兑换 UAH
₴13.82218592
|1 CLT 兑换 VES
Bs17.737596
|1 CLT 兑换 PKR
Rs91.51942588
|1 CLT 兑换 KZT
₸173.42770252
|1 CLT 兑换 THB
฿11.36191566
|1 CLT 兑换 TWD
NT$10.81007934
|1 CLT 兑换 CHF
Fr0.29891134
|1 CLT 兑换 HKD
HK$2.55552772
|1 CLT 兑换 MAD
.د.م3.30444844