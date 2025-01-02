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CoinEx 价格 (CET)

USD

CoinEx (CET) 实时价格图表

$0.09576
$0.09576$0.09576
+1.70%(1D)

今天 CoinEx (CET) 的价格

今天 CoinEx (CET) 的实时价格为 0.095791 USD。目前其市值为 $ 261.96M USD。CET 兑换 USD 的价格为实时更新。
CoinEx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 339.70K USD
- CoinEx 当天价格变化为 +1.66%
- 其循环供应量为 2.73B USD

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CoinEx (CET) 价格表现 USD

今天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00156038
在过去30天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009893773
在过去60天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0065953348
在过去90天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00405153018089514

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00156038+1.66%
30天$ +0.0009893773+1.03%
60天$ +0.0065953348+6.89%
90天$ +0.00405153018089514+4.42%

CoinEx (CET) 价格分析

CoinEx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.093195
$ 0.093195$ 0.093195

$ 0.096278
$ 0.096278$ 0.096278

$ 0.150293
$ 0.150293$ 0.150293

-0.28%

+1.66%

-0.49%

CoinEx (CET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 261.96M
$ 261.96M$ 261.96M

$ 339.70K
$ 339.70K$ 339.70K

2.73B
2.73B 2.73B

什么是CoinEx (CET)

Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.

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CoinEx (CET) 资源

官网

大家还在问：关于 CoinEx (CET) 的其他问题

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CET 兑换为当地货币

1 CET 兑换 AUD
A$0.1532656
1 CET 兑换 GBP
0.0766328
1 CET 兑换 EUR
0.09195936
1 CET 兑换 USD
$0.095791
1 CET 兑换 MYR
RM0.42818577
1 CET 兑换 TRY
3.38238021
1 CET 兑换 JPY
¥15.03248163
1 CET 兑换 RUB
10.632801
1 CET 兑换 INR
8.21024661
1 CET 兑换 IDR
Rp1,545.01591273
1 CET 兑换 PHP
5.53959353
1 CET 兑换 EGP
￡E.4.86235116
1 CET 兑换 BRL
R$0.60731494
1 CET 兑换 CAD
C$0.13793904
1 CET 兑换 BDT
11.4470245
1 CET 兑换 NGN
148.28255218
1 CET 兑换 UAH
4.02896946
1 CET 兑换 VES
Bs4.885341
1 CET 兑换 PKR
Rs26.68258305
1 CET 兑换 KZT
50.28356963
1 CET 兑换 THB
฿3.28084175
1 CET 兑换 TWD
NT$3.14865017
1 CET 兑换 CHF
Fr0.0862119
1 CET 兑换 HKD
HK$0.74429607
1 CET 兑换 MAD
.د.م0.9674891