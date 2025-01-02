CoinEx 价格 (CET)
今天 CoinEx (CET) 的实时价格为 0.095791 USD。目前其市值为 $ 261.96M USD。CET 兑换 USD 的价格为实时更新。
CoinEx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 339.70K USD
- CoinEx 当天价格变化为 +1.66%
- 其循环供应量为 2.73B USD
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今天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00156038。
在过去30天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009893773。
在过去60天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0065953348。
在过去90天内，CoinEx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00405153018089514。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00156038
|+1.66%
|30天
|$ +0.0009893773
|+1.03%
|60天
|$ +0.0065953348
|+6.89%
|90天
|$ +0.00405153018089514
|+4.42%
CoinEx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.28%
+1.66%
-0.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.
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|1 CET 兑换 AUD
A$0.1532656
|1 CET 兑换 GBP
￡0.0766328
|1 CET 兑换 EUR
€0.09195936
|1 CET 兑换 USD
$0.095791
|1 CET 兑换 MYR
RM0.42818577
|1 CET 兑换 TRY
₺3.38238021
|1 CET 兑换 JPY
¥15.03248163
|1 CET 兑换 RUB
₽10.632801
|1 CET 兑换 INR
₹8.21024661
|1 CET 兑换 IDR
Rp1,545.01591273
|1 CET 兑换 PHP
₱5.53959353
|1 CET 兑换 EGP
￡E.4.86235116
|1 CET 兑换 BRL
R$0.60731494
|1 CET 兑换 CAD
C$0.13793904
|1 CET 兑换 BDT
৳11.4470245
|1 CET 兑换 NGN
₦148.28255218
|1 CET 兑换 UAH
₴4.02896946
|1 CET 兑换 VES
Bs4.885341
|1 CET 兑换 PKR
Rs26.68258305
|1 CET 兑换 KZT
₸50.28356963
|1 CET 兑换 THB
฿3.28084175
|1 CET 兑换 TWD
NT$3.14865017
|1 CET 兑换 CHF
Fr0.0862119
|1 CET 兑换 HKD
HK$0.74429607
|1 CET 兑换 MAD
.د.م0.9674891