CoinBuck（BUCK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） -0.14% 漲跌幅（7D） +2.63%

CoinBuck（BUCK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BUCK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BUCK 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BUCK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 -0.14%，过去 7 天内累计变动为 +2.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CoinBuck（BUCK）市场信息

市值 $ 950.23K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 950.23K 流通量 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0

CoinBuck 的当前市值为 $ 950.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUCK 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 950.23K。