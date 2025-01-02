CoinBot 价格 (COINBT)

USD

CoinBot (COINBT) 实时价格图表

$0.319817
$0.319817$0.319817
+0.50%(1D)

今天 CoinBot (COINBT) 的价格

今天 CoinBot (COINBT) 的实时价格为 0.319817 USD。目前其市值为 $ 319.82K USD。COINBT 兑换 USD 的价格为实时更新。
CoinBot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 418.28 USD
- CoinBot 当天价格变化为 +0.59%
- 其循环供应量为 1.00M USD

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CoinBot (COINBT) 价格表现 USD

今天内，CoinBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00187458
在过去30天内，CoinBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0900973101
在过去60天内，CoinBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0137078043
在过去90天内，CoinBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3395925640132963

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00187458+0.59%
30天$ -0.0900973101-28.17%
60天$ -0.0137078043-4.28%
90天$ -0.3395925640132963-51.49%

CoinBot (COINBT) 价格分析

CoinBot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.316153
$ 0.316153$ 0.316153

$ 0.320862
$ 0.320862$ 0.320862

$ 8.73
$ 8.73$ 8.73

--

+0.59%

+2.65%

CoinBot (COINBT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 319.82K
$ 319.82K$ 319.82K

$ 418.28
$ 418.28$ 418.28

1.00M
1.00M 1.00M

什么是CoinBot (COINBT)

Project is a Telegram trading bot that uses THORChain backend to unlock cross-chain swaps.

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CoinBot (COINBT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 CoinBot (COINBT) 的其他问题

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COINBT 兑换为当地货币

1 COINBT 兑换 AUD
A$0.5117072
1 COINBT 兑换 GBP
0.2558536
1 COINBT 兑换 EUR
0.30702432
1 COINBT 兑换 USD
$0.319817
1 COINBT 兑换 MYR
RM1.42958199
1 COINBT 兑换 TRY
11.29273827
1 COINBT 兑换 JPY
¥50.17289096
1 COINBT 兑换 RUB
35.6595955
1 COINBT 兑换 INR
27.42110958
1 COINBT 兑换 IDR
Rp5,158.33798751
1 COINBT 兑换 PHP
18.53019698
1 COINBT 兑换 EGP
￡E.16.23391092
1 COINBT 兑换 BRL
R$1.9828654
1 COINBT 兑换 CAD
C$0.46053648
1 COINBT 兑换 BDT
38.2181315
1 COINBT 兑换 NGN
494.30595703
1 COINBT 兑换 UAH
13.46749387
1 COINBT 兑换 VES
Bs16.310667
1 COINBT 兑换 PKR
Rs89.1329979
1 COINBT 兑换 KZT
167.88153781
1 COINBT 兑换 THB
฿10.96012859
1 COINBT 兑换 TWD
NT$10.50918662
1 COINBT 兑换 CHF
Fr0.2878353
1 COINBT 兑换 HKD
HK$2.48497809
1 COINBT 兑换 MAD
.د.م3.23334987