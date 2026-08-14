Coinbase Wrapped ADA 今日价格

Coinbase Wrapped ADA (CBADA) 今日实时价格为 $ 0.183233，过去 24 小时内变化了 0.81%。当前 CBADA 兑 USD 的汇率为 $ 0.183233 每 CBADA。

Coinbase Wrapped ADA 目前市值在 $ 9,950,598 排名第 #-，流通供应量为 54.31M CBADA。过去 24 小时内，CBADA 的交易价格在 $ 0.180437（低点）和 $ 0.186476（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.072，而历史最低价为 $ 0.138384。

短期表现方面，CBADA 在过去一小时内波动了 +0.18%，过去7 天内波动了 -8.28%。过去一天，总交易量达到 $ 532.50K。

Coinbase Wrapped ADA（CBADA）市场信息

市值 $ 9.95M$ 9.95M $ 9.95M 成交量（24H） $ 532.50K$ 532.50K $ 532.50K 完全稀释市值 $ 9.95M$ 9.95M $ 9.95M 流通量 54.31M 54.31M 54.31M 总供应量 54,306,419.432881 54,306,419.432881 54,306,419.432881

Coinbase Wrapped ADA 的当前市值为 $ 9.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 532.50K。CBADA 的流通量为 54.31M，总供应量是 54306419.432881，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.95M。