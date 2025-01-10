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Coinbase Tokenized Stock Defichain 价格 (DCOIN)

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Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 实时价格图表

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今天 Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 的价格

今天 Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 的实时价格为 8.13 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DCOIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Coinbase Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Coinbase Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 -0.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 价格表现 USD

今天内，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.059996220415823
在过去30天内，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.6407197710
在过去60天内，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.7310856970
在过去90天内，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.42070643276382

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.059996220415823-0.73%
30天$ -6.6407197710-81.68%
60天$ -2.7310856970-33.59%
90天$ -7.42070643276382-47.71%

Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 价格分析

Coinbase Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 7.99
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$ 8.32
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$ 227.35
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Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN)

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Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 资源

官网

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$8.13
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