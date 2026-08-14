Coinbase Global Inc ST0x 今日价格

Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) 今日实时价格为 $ 153.8，过去 24 小时内变化了 3.18%。当前 WTCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 153.8 每 WTCOIN。

Coinbase Global Inc ST0x 目前市值在 $ 32,235 排名第 #-，流通供应量为 209.60 WTCOIN。过去 24 小时内，WTCOIN 的交易价格在 $ 147.65（低点）和 $ 153.81（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 216.41，而历史最低价为 $ 139.9。

短期表现方面，WTCOIN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.37%。过去一天，总交易量达到 $ 10.46K。

Coinbase Global Inc ST0x（WTCOIN）市场信息

市值 $ 32.24K$ 32.24K $ 32.24K 成交量（24H） $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K 完全稀释市值 $ 32.24K$ 32.24K $ 32.24K 流通量 209.60 209.60 209.60 总供应量 209.5958171886416 209.5958171886416 209.5958171886416

Coinbase Global Inc ST0x 的当前市值为 $ 32.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.46K。WTCOIN 的流通量为 209.60，总供应量是 209.5958171886416，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.24K。