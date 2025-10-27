CoinbarPay（CBPAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0001334 $ 0.0001334 $ 0.0001334 24H最低价 $ 0.0001369 $ 0.0001369 $ 0.0001369 24H最高价 24H最低价 $ 0.0001334$ 0.0001334 $ 0.0001334 24H最高价 $ 0.0001369$ 0.0001369 $ 0.0001369 历史最高 $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 最低价 $ 0.00005508$ 0.00005508 $ 0.00005508 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +2.61% 漲跌幅（7D） +1.59% 漲跌幅（7D） +1.59%

CoinbarPay（CBPAY）当前实时价格为 $0.00013688。过去 24 小时内，CBPAY 的交易价格在 $ 0.0001334 至 $ 0.0001369 之间波动，市场活跃度显著。CBPAY 的历史最高价为 $ 0.00137281，历史最低价为 $ 0.00005508。

从短期表现来看，CBPAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +2.61%，过去 7 天内累计变动为 +1.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CoinbarPay（CBPAY）市场信息

市值 $ 503.82K$ 503.82K $ 503.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M 流通量 3.68B 3.68B 3.68B 总供应量 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

CoinbarPay 的当前市值为 $ 503.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CBPAY 的流通量为 3.68B，总供应量是 40000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.48M。