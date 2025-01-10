Coin98 Dollar 价格 (CUSD)
今天 Coin98 Dollar (CUSD) 的实时价格为 1.11 USD。目前其市值为 $ 50.67K USD。CUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Coin98 Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 85.52 USD
- Coin98 Dollar 当天价格变化为 +1.48%
- 其循环供应量为 45.52K USD
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今天内，Coin98 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01623801。
在过去30天内，Coin98 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0374939130。
在过去60天内，Coin98 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1664371740。
在过去90天内，Coin98 Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1355899231031175。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01623801
|+1.48%
|30天
|$ -0.0374939130
|-3.37%
|60天
|$ +0.1664371740
|+14.99%
|90天
|$ +0.1355899231031175
|+13.92%
Coin98 Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.14%
+1.48%
-1.36%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
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|1 CUSD 兑换 AUD
A$1.7871
|1 CUSD 兑换 GBP
￡0.8991
|1 CUSD 兑换 EUR
€1.0767
|1 CUSD 兑换 USD
$1.11
|1 CUSD 兑换 MYR
RM4.9839
|1 CUSD 兑换 TRY
₺39.3162
|1 CUSD 兑换 JPY
¥175.0692
|1 CUSD 兑换 RUB
₽112.3875
|1 CUSD 兑换 INR
₹95.4045
|1 CUSD 兑换 IDR
Rp17,903.2233
|1 CUSD 兑换 PHP
₱64.8573
|1 CUSD 兑换 EGP
￡E.56.1216
|1 CUSD 兑换 BRL
R$6.7044
|1 CUSD 兑换 CAD
C$1.5984
|1 CUSD 兑换 BDT
৳135.3978
|1 CUSD 兑换 NGN
₦1,718.2578
|1 CUSD 兑换 UAH
₴47.0529
|1 CUSD 兑换 VES
Bs58.83
|1 CUSD 兑换 PKR
Rs309.5346
|1 CUSD 兑换 KZT
₸583.5936
|1 CUSD 兑换 THB
฿38.3949
|1 CUSD 兑换 TWD
NT$36.5856
|1 CUSD 兑换 CHF
Fr1.0101
|1 CUSD 兑换 HKD
HK$8.6358
|1 CUSD 兑换 MAD
.د.م11.1666