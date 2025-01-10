今天 Coin98 Dollar (CUSD) 的价格

今天 Coin98 Dollar (CUSD) 的实时价格为 1.11 USD。目前其市值为 $ 50.67K USD。CUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。

Coin98 Dollar 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 85.52 USD

- Coin98 Dollar 当天价格变化为 +1.48%

- 其循环供应量为 45.52K USD

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