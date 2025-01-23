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Cogito Finance 价格 (CGV)

USD

Cogito Finance (CGV) 实时价格图表

$0.02258422
$0.02258422$0.02258422
-10.80%(1D)

今天 Cogito Finance (CGV) 的价格

今天 Cogito Finance (CGV) 的实时价格为 0.02258422 USD。目前其市值为 $ 4.63M USD。CGV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cogito Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.95K USD
- Cogito Finance 当天价格变化为 -10.84%
- 其循环供应量为 205.19M USD

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Cogito Finance (CGV) 价格表现 USD

今天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00274638932751481
在过去30天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0072027333
在过去60天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0043689286
在过去90天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.010060482409974836

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00274638932751481-10.84%
30天$ -0.0072027333-31.89%
60天$ -0.0043689286-19.34%
90天$ -0.010060482409974836-30.81%

Cogito Finance (CGV) 价格分析

Cogito Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0225226
$ 0.0225226$ 0.0225226

$ 0.02672022
$ 0.02672022$ 0.02672022

$ 0.302004
$ 0.302004$ 0.302004

-3.16%

-10.84%

-20.10%

Cogito Finance (CGV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

$ 35.95K
$ 35.95K$ 35.95K

205.19M
205.19M 205.19M

什么是Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

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Cogito Finance (CGV) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Cogito Finance (CGV) 的其他问题

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CGV 兑换为当地货币

1 CGV 兑换 AUD
A$0.0359089098
1 CGV 兑换 GBP
0.0182932182
1 CGV 兑换 EUR
0.0216808512
1 CGV 兑换 USD
$0.02258422
1 CGV 兑换 MYR
RM0.100499779
1 CGV 兑换 TRY
0.8053532852
1 CGV 兑换 JPY
¥3.5369146942
1 CGV 兑换 RUB
2.241483835
1 CGV 兑换 INR
1.9528575034
1 CGV 兑换 IDR
Rp370.2330555168
1 CGV 兑换 PHP
1.3252420296
1 CGV 兑换 EGP
￡E.1.1362121082
1 CGV 兑换 BRL
R$0.1341502668
1 CGV 兑换 CAD
C$0.0322954346
1 CGV 兑换 BDT
2.7543714712
1 CGV 兑换 NGN
35.1778585986
1 CGV 兑换 UAH
0.94853724
1 CGV 兑换 VES
Bs1.2421321
1 CGV 兑换 PKR
Rs6.2960288516
1 CGV 兑换 KZT
11.768637042
1 CGV 兑换 THB
฿0.7665084268
1 CGV 兑换 TWD
NT$0.7400848894
1 CGV 兑换 CHF
Fr0.020325798
1 CGV 兑换 HKD
HK$0.1759310738
1 CGV 兑换 MAD
.د.م0.2253905156