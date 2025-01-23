Cogito Finance 价格 (CGV)
今天 Cogito Finance (CGV) 的实时价格为 0.02258422 USD。目前其市值为 $ 4.63M USD。CGV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cogito Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.95K USD
- Cogito Finance 当天价格变化为 -10.84%
- 其循环供应量为 205.19M USD
在获取 MEXC 上从 CGV兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CGV 价格信息的首选平台。
今天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00274638932751481。
在过去30天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0072027333。
在过去60天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0043689286。
在过去90天内，Cogito Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.010060482409974836。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00274638932751481
|-10.84%
|30天
|$ -0.0072027333
|-31.89%
|60天
|$ -0.0043689286
|-19.34%
|90天
|$ -0.010060482409974836
|-30.81%
Cogito Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.16%
-10.84%
-20.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CGV 兑换 AUD
A$0.0359089098
|1 CGV 兑换 GBP
￡0.0182932182
|1 CGV 兑换 EUR
€0.0216808512
|1 CGV 兑换 USD
$0.02258422
|1 CGV 兑换 MYR
RM0.100499779
|1 CGV 兑换 TRY
₺0.8053532852
|1 CGV 兑换 JPY
¥3.5369146942
|1 CGV 兑换 RUB
₽2.241483835
|1 CGV 兑换 INR
₹1.9528575034
|1 CGV 兑换 IDR
Rp370.2330555168
|1 CGV 兑换 PHP
₱1.3252420296
|1 CGV 兑换 EGP
￡E.1.1362121082
|1 CGV 兑换 BRL
R$0.1341502668
|1 CGV 兑换 CAD
C$0.0322954346
|1 CGV 兑换 BDT
৳2.7543714712
|1 CGV 兑换 NGN
₦35.1778585986
|1 CGV 兑换 UAH
₴0.94853724
|1 CGV 兑换 VES
Bs1.2421321
|1 CGV 兑换 PKR
Rs6.2960288516
|1 CGV 兑换 KZT
₸11.768637042
|1 CGV 兑换 THB
฿0.7665084268
|1 CGV 兑换 TWD
NT$0.7400848894
|1 CGV 兑换 CHF
Fr0.020325798
|1 CGV 兑换 HKD
HK$0.1759310738
|1 CGV 兑换 MAD
.د.م0.2253905156