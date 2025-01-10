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CoFiX 价格 (COFI)

USD

CoFiX (COFI) 实时价格图表

$0.00372849
$0.00372849$0.00372849
+0.20%(1D)

今天 CoFiX (COFI) 的价格

今天 CoFiX (COFI) 的实时价格为 0.00372849 USD。目前其市值为 $ 50.18K USD。COFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
CoFiX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.03 USD
- CoFiX 当天价格变化为 +0.22%
- 其循环供应量为 13.46M USD

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CoFiX (COFI) 价格表现 USD

今天内，CoFiX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，CoFiX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005595885
在过去60天内，CoFiX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001399820
在过去90天内，CoFiX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000490385053827231

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.22%
30天$ -0.0005595885-15.00%
60天$ -0.0001399820-3.75%
90天$ -0.000490385053827231-11.62%

CoFiX (COFI) 价格分析

CoFiX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00370543
$ 0.00370543$ 0.00370543

$ 0.0037337
$ 0.0037337$ 0.0037337

$ 9.2
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--

+0.22%

-1.85%

CoFiX (COFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 50.18K
$ 50.18K$ 50.18K

$ 16.03
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13.46M
13.46M 13.46M

什么是CoFiX (COFI)

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官网

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COFI 兑换为当地货币

1 COFI 兑换 AUD
A$0.0060028689
1 COFI 兑换 GBP
0.0030200769
1 COFI 兑换 EUR
0.0036166353
1 COFI 兑换 USD
$0.00372849
1 COFI 兑换 MYR
RM0.0167409201
1 COFI 兑换 TRY
0.1320631158
1 COFI 兑换 JPY
¥0.5880574428
1 COFI 兑换 RUB
0.3775096125
1 COFI 兑换 INR
0.3204637155
1 COFI 兑换 IDR
Rp60.1369270647
1 COFI 兑换 PHP
0.2178556707
1 COFI 兑换 EGP
￡E.0.1885124544
1 COFI 兑换 BRL
R$0.0225200796
1 COFI 兑换 CAD
C$0.0053690256
1 COFI 兑换 BDT
0.4548012102
1 COFI 兑换 NGN
5.7716279502
1 COFI 兑换 UAH
0.1580506911
1 COFI 兑换 VES
Bs0.19760997
1 COFI 兑换 PKR
Rs1.0397267214
1 COFI 兑换 KZT
1.9602909024
1 COFI 兑换 THB
฿0.1289684691
1 COFI 兑换 TWD
NT$0.1228910304
1 COFI 兑换 CHF
Fr0.0033929259
1 COFI 兑换 HKD
HK$0.0290076522
1 COFI 兑换 MAD
.د.م0.0375086094