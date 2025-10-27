Cofinex（CNX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.194406 $ 0.194406 $ 0.194406 24H最低价 $ 0.196061 $ 0.196061 $ 0.196061 24H最高价 24H最低价 $ 0.194406$ 0.194406 $ 0.194406 24H最高价 $ 0.196061$ 0.196061 $ 0.196061 历史最高 $ 0.500327$ 0.500327 $ 0.500327 最低价 $ 0.04504196$ 0.04504196 $ 0.04504196 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +0.83% 漲跌幅（7D） +12.54% 漲跌幅（7D） +12.54%

Cofinex（CNX）当前实时价格为 $0.196013。过去 24 小时内，CNX 的交易价格在 $ 0.194406 至 $ 0.196061 之间波动，市场活跃度显著。CNX 的历史最高价为 $ 0.500327，历史最低价为 $ 0.04504196。

从短期表现来看，CNX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.83%，过去 7 天内累计变动为 +12.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cofinex（CNX）市场信息

市值 $ 12.74M$ 12.74M $ 12.74M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 98.01M$ 98.01M $ 98.01M 流通量 65.00M 65.00M 65.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Cofinex 的当前市值为 $ 12.74M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CNX 的流通量为 65.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.01M。