coffeecoin 价格 (COFFEECOIN)
今天 coffeecoin (COFFEECOIN) 的实时价格为 0.00012915 USD。目前其市值为 $ 121.99K USD。COFFEECOIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
coffeecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- coffeecoin 当天价格变化为 +6.01%
- 其循环供应量为 944.65M USD
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今天内，coffeecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，coffeecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，coffeecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，coffeecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+6.01%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
coffeecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.33%
+6.01%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency.
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|1 COFFEECOIN 兑换 VND
₫3.39858225
|1 COFFEECOIN 兑换 AUD
A$0.000196308
|1 COFFEECOIN 兑换 GBP
￡0.0000942795
|1 COFFEECOIN 兑换 EUR
€0.000111069
|1 COFFEECOIN 兑换 USD
$0.00012915
|1 COFFEECOIN 兑换 MYR
RM0.000547596
|1 COFFEECOIN 兑换 TRY
₺0.00508851
|1 COFFEECOIN 兑换 JPY
¥0.0186737985
|1 COFFEECOIN 兑换 RUB
₽0.01012536
|1 COFFEECOIN 兑换 INR
₹0.011137896
|1 COFFEECOIN 兑换 IDR
Rp2.117212776
|1 COFFEECOIN 兑换 KRW
₩0.1761928875
|1 COFFEECOIN 兑换 PHP
₱0.0073292625
|1 COFFEECOIN 兑换 EGP
￡E.0.0064717065
|1 COFFEECOIN 兑换 BRL
R$0.0007090335
|1 COFFEECOIN 兑换 CAD
C$0.0001743525
|1 COFFEECOIN 兑换 BDT
৳0.015787296
|1 COFFEECOIN 兑换 NGN
₦0.1996129485
|1 COFFEECOIN 兑换 UAH
₴0.0053661825
|1 COFFEECOIN 兑换 VES
Bs0.0131733
|1 COFFEECOIN 兑换 PKR
Rs0.036554616
|1 COFFEECOIN 兑换 KZT
₸0.0661958325
|1 COFFEECOIN 兑换 THB
฿0.004197375
|1 COFFEECOIN 兑换 TWD
NT$0.0038060505
|1 COFFEECOIN 兑换 AED
د.إ0.0004739805
|1 COFFEECOIN 兑换 CHF
Fr0.0001046115
|1 COFFEECOIN 兑换 HKD
HK$0.001012536
|1 COFFEECOIN 兑换 MAD
.د.م0.0011765565
|1 COFFEECOIN 兑换 MXN
$0.002443518