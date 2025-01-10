Coast CST 价格 (CST)
今天 Coast CST (CST) 的实时价格为 0.996956 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Coast CST 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 165.10K USD
- Coast CST 当天价格变化为 +2.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Coast CST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0234922。
在过去30天内，Coast CST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0058737656。
在过去60天内，Coast CST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0274258607。
在过去90天内，Coast CST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0153275957129165。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0234922
|+2.41%
|30天
|$ +0.0058737656
|+0.59%
|60天
|$ +0.0274258607
|+2.75%
|90天
|$ +0.0153275957129165
|+1.56%
Coast CST 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.22%
+2.41%
+1.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Coast Stablecoin is a Fiat-backed stablecoin (a PRC-20) with 1:1 collateral held as USD and functions as an avenue for onboarding new users directly onto PulseChain. User's are able to mint CST directly on-chain in a self-custodial manner from the balance of their digital bank account. This is performed at app.0xcoast.com. CST is always redeemable for $1 of USD at our decentralized application (via burning) and live proof of reserves are available at app.0xcoast.com/analytics. There is currently >2M USD of TVL across liquidity pools on Phux and PulseX v2.
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|1 CST 兑换 AUD
A$1.61506872
|1 CST 兑换 GBP
￡0.80753436
|1 CST 兑换 EUR
€0.96704732
|1 CST 兑换 USD
$0.996956
|1 CST 兑换 MYR
RM4.47633244
|1 CST 兑换 TRY
₺35.31218152
|1 CST 兑换 JPY
¥158.34652148
|1 CST 兑换 RUB
₽101.61972508
|1 CST 兑换 INR
₹85.84788116
|1 CST 兑换 IDR
Rp16,079.93323268
|1 CST 兑换 PHP
₱58.4714694
|1 CST 兑换 EGP
￡E.50.40609536
|1 CST 兑换 BRL
R$6.0814316
|1 CST 兑换 CAD
C$1.43561664
|1 CST 兑换 BDT
৳121.60869288
|1 CST 兑换 NGN
₦1,545.66064328
|1 CST 兑换 UAH
₴42.15129968
|1 CST 兑换 VES
Bs52.838668
|1 CST 兑换 PKR
Rs277.62233732
|1 CST 兑换 KZT
₸526.0936812
|1 CST 兑换 THB
฿34.644221
|1 CST 兑换 TWD
NT$32.899548
|1 CST 兑换 CHF
Fr0.90722996
|1 CST 兑换 HKD
HK$7.75631768
|1 CST 兑换 MAD
.د.م10.00943824