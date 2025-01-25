cMKR 图标

cMKR 价格 (CMKR)

USD

cMKR (CMKR) 实时价格图表

$26.33
$26.33$26.33
+2.80%(1D)

今天 cMKR (CMKR) 的价格

今天 cMKR (CMKR) 的实时价格为 26.33 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CMKR 兑换 USD 的价格为实时更新。
cMKR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- cMKR 当天价格变化为 +2.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 CMKR兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CMKR 价格信息的首选平台。

cMKR (CMKR) 价格表现 USD

今天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.721124
在过去30天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.2306756720
在过去60天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.9299827460
在过去90天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.905659314842316

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.721124+2.81%
30天$ -5.2306756720-19.86%
60天$ -8.9299827460-33.91%
90天$ +3.905659314842316+17.42%

cMKR (CMKR) 价格分析

cMKR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 24.9
$ 24.9$ 24.9

$ 26.98
$ 26.98$ 26.98

$ 82.47
$ 82.47$ 82.47

-0.49%

+2.81%

-10.56%

cMKR (CMKR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什么是cMKR (CMKR)

cMKR is a compound balance token denoting a lending position of MKR tokens on Compound Finance.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

cMKR (CMKR) 资源

官网

大家还在问：关于 cMKR (CMKR) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CMKR 兑换为当地货币

1 CMKR 兑换 AUD
A$41.6014
1 CMKR 兑换 GBP
21.064
1 CMKR 兑换 EUR
25.0135
1 CMKR 兑换 USD
$26.33
1 CMKR 兑换 MYR
RM115.0621
1 CMKR 兑换 TRY
939.4544
1 CMKR 兑换 JPY
¥4,098.5278
1 CMKR 兑换 RUB
2,590.0821
1 CMKR 兑换 INR
2,268.8561
1 CMKR 兑换 IDR
Rp424,677.3599
1 CMKR 兑换 PHP
1,535.5656
1 CMKR 兑换 EGP
￡E.1,324.1357
1 CMKR 兑换 BRL
R$154.5571
1 CMKR 兑换 CAD
C$37.6519
1 CMKR 兑换 BDT
3,211.9967
1 CMKR 兑换 NGN
40,695.3847
1 CMKR 兑换 UAH
1,103.7536
1 CMKR 兑换 VES
Bs1,474.48
1 CMKR 兑换 PKR
Rs7,340.2774
1 CMKR 兑换 KZT
13,642.3629
1 CMKR 兑换 THB
฿883.6348
1 CMKR 兑换 TWD
NT$859.9378
1 CMKR 兑换 CHF
Fr23.697
1 CMKR 兑换 HKD
HK$204.8474
1 CMKR 兑换 MAD
.د.م262.7734