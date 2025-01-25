cMKR 价格 (CMKR)
今天 cMKR (CMKR) 的实时价格为 26.33 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CMKR 兑换 USD 的价格为实时更新。
cMKR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- cMKR 当天价格变化为 +2.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.721124。
在过去30天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.2306756720。
在过去60天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.9299827460。
在过去90天内，cMKR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.905659314842316。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.721124
|+2.81%
|30天
|$ -5.2306756720
|-19.86%
|60天
|$ -8.9299827460
|-33.91%
|90天
|$ +3.905659314842316
|+17.42%
cMKR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.49%
+2.81%
-10.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
cMKR is a compound balance token denoting a lending position of MKR tokens on Compound Finance.
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|1 CMKR 兑换 AUD
A$41.6014
|1 CMKR 兑换 GBP
￡21.064
|1 CMKR 兑换 EUR
€25.0135
|1 CMKR 兑换 USD
$26.33
|1 CMKR 兑换 MYR
RM115.0621
|1 CMKR 兑换 TRY
₺939.4544
|1 CMKR 兑换 JPY
¥4,098.5278
|1 CMKR 兑换 RUB
₽2,590.0821
|1 CMKR 兑换 INR
₹2,268.8561
|1 CMKR 兑换 IDR
Rp424,677.3599
|1 CMKR 兑换 PHP
₱1,535.5656
|1 CMKR 兑换 EGP
￡E.1,324.1357
|1 CMKR 兑换 BRL
R$154.5571
|1 CMKR 兑换 CAD
C$37.6519
|1 CMKR 兑换 BDT
৳3,211.9967
|1 CMKR 兑换 NGN
₦40,695.3847
|1 CMKR 兑换 UAH
₴1,103.7536
|1 CMKR 兑换 VES
Bs1,474.48
|1 CMKR 兑换 PKR
Rs7,340.2774
|1 CMKR 兑换 KZT
₸13,642.3629
|1 CMKR 兑换 THB
฿883.6348
|1 CMKR 兑换 TWD
NT$859.9378
|1 CMKR 兑换 CHF
Fr23.697
|1 CMKR 兑换 HKD
HK$204.8474
|1 CMKR 兑换 MAD
.د.م262.7734