Clutch 价格 (CLUTCH)
今天 Clutch (CLUTCH) 的实时价格为 14.08 USD。目前其市值为 $ 499.88K USD。CLUTCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Clutch 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Clutch 当天价格变化为 +8.51%
- 其循环供应量为 35.38K USD
在获取 MEXC 上从 CLUTCH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CLUTCH 价格信息的首选平台。
今天内，Clutch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.1。
在过去30天内，Clutch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.9832174080。
在过去60天内，Clutch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Clutch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.1
|+8.51%
|30天
|$ -8.9832174080
|-63.80%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Clutch 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.82%
+8.51%
-10.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CLUTCH 兑换 VND
₫361,025.28
|1 CLUTCH 兑换 AUD
A$22.3872
|1 CLUTCH 兑换 GBP
￡10.7008
|1 CLUTCH 兑换 EUR
€12.3904
|1 CLUTCH 兑换 USD
$14.08
|1 CLUTCH 兑换 MYR
RM62.2336
|1 CLUTCH 兑换 TRY
₺535.8848
|1 CLUTCH 兑换 JPY
¥2,020.6208
|1 CLUTCH 兑换 RUB
₽1,171.1744
|1 CLUTCH 兑换 INR
₹1,210.3168
|1 CLUTCH 兑换 IDR
Rp234,666.5728
|1 CLUTCH 兑换 KRW
₩19,999.936
|1 CLUTCH 兑换 PHP
₱805.0944
|1 CLUTCH 兑换 EGP
￡E.722.0224
|1 CLUTCH 兑换 BRL
R$82.5088
|1 CLUTCH 兑换 CAD
C$19.4304
|1 CLUTCH 兑换 BDT
৳1,707.2
|1 CLUTCH 兑换 NGN
₦22,384.6656
|1 CLUTCH 兑换 UAH
₴581.6448
|1 CLUTCH 兑换 VES
Bs999.68
|1 CLUTCH 兑换 PKR
Rs3,939.4432
|1 CLUTCH 兑换 KZT
₸7,261.3376
|1 CLUTCH 兑换 THB
฿471.2576
|1 CLUTCH 兑换 TWD
NT$455.7696
|1 CLUTCH 兑换 AED
د.إ51.6736
|1 CLUTCH 兑换 CHF
Fr11.4048
|1 CLUTCH 兑换 HKD
HK$109.12
|1 CLUTCH 兑换 MAD
.د.م130.6624
|1 CLUTCH 兑换 MXN
$285.824