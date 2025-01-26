Club Atletico Independiente Fan Token 价格 (CAI)

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Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 实时价格图表

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今天 Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 的价格

今天 Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 的实时价格为 0.160655 USD。目前其市值为 $ 179.76K USD。CAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Club Atletico Independiente Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.20 USD
- Club Atletico Independiente Fan Token 当天价格变化为 -0.04%
- 其循环供应量为 1.12M USD

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Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 价格表现 USD

今天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0182158511
在过去60天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0121092581
在过去90天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00566907804104646

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.04%
30天$ -0.0182158511-11.33%
60天$ -0.0121092581-7.53%
90天$ -0.00566907804104646-3.40%

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 价格分析

Club Atletico Independiente Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.160577
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$ 0.160863
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$ 9.54
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-0.00%

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-3.77%

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 179.76K
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$ 0.20
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1.12M
1.12M 1.12M

什么是Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

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Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 资源

官网

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CAI 兑换为当地货币

1 CAI 兑换 AUD
A$0.2538349
1 CAI 兑换 GBP
0.128524
1 CAI 兑换 EUR
0.15262225
1 CAI 兑换 USD
$0.160655
1 CAI 兑换 MYR
RM0.70206235
1 CAI 兑换 TRY
5.7257442
1 CAI 兑换 JPY
¥25.06699965
1 CAI 兑换 RUB
15.69760005
1 CAI 兑换 INR
13.8452479
1 CAI 兑换 IDR
Rp2,591.20931465
1 CAI 兑换 PHP
9.35815375
1 CAI 兑换 EGP
￡E.8.0777334
1 CAI 兑换 BRL
R$0.94947105
1 CAI 兑换 CAD
C$0.22973665
1 CAI 兑换 BDT
19.5549266
1 CAI 兑换 NGN
250.24104765
1 CAI 兑换 UAH
6.7346576
1 CAI 兑换 VES
Bs8.99668
1 CAI 兑换 PKR
Rs44.6877948
1 CAI 兑换 KZT
83.0682743
1 CAI 兑换 THB
฿5.38997525
1 CAI 兑换 TWD
NT$5.2598447
1 CAI 兑换 CHF
Fr0.1445895
1 CAI 兑换 HKD
HK$1.2498959
1 CAI 兑换 MAD
.د.م1.6001238