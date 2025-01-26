Club Atletico Independiente Fan Token 价格 (CAI)
今天 Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) 的实时价格为 0.160655 USD。目前其市值为 $ 179.76K USD。CAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Club Atletico Independiente Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.20 USD
- Club Atletico Independiente Fan Token 当天价格变化为 -0.04%
- 其循环供应量为 1.12M USD
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今天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0182158511。
在过去60天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0121092581。
在过去90天内，Club Atletico Independiente Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00566907804104646。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.04%
|30天
|$ -0.0182158511
|-11.33%
|60天
|$ -0.0121092581
|-7.53%
|90天
|$ -0.00566907804104646
|-3.40%
Club Atletico Independiente Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
-0.04%
-3.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CAI 兑换 AUD
A$0.2538349
|1 CAI 兑换 GBP
￡0.128524
|1 CAI 兑换 EUR
€0.15262225
|1 CAI 兑换 USD
$0.160655
|1 CAI 兑换 MYR
RM0.70206235
|1 CAI 兑换 TRY
₺5.7257442
|1 CAI 兑换 JPY
¥25.06699965
|1 CAI 兑换 RUB
₽15.69760005
|1 CAI 兑换 INR
₹13.8452479
|1 CAI 兑换 IDR
Rp2,591.20931465
|1 CAI 兑换 PHP
₱9.35815375
|1 CAI 兑换 EGP
￡E.8.0777334
|1 CAI 兑换 BRL
R$0.94947105
|1 CAI 兑换 CAD
C$0.22973665
|1 CAI 兑换 BDT
৳19.5549266
|1 CAI 兑换 NGN
₦250.24104765
|1 CAI 兑换 UAH
₴6.7346576
|1 CAI 兑换 VES
Bs8.99668
|1 CAI 兑换 PKR
Rs44.6877948
|1 CAI 兑换 KZT
₸83.0682743
|1 CAI 兑换 THB
฿5.38997525
|1 CAI 兑换 TWD
NT$5.2598447
|1 CAI 兑换 CHF
Fr0.1445895
|1 CAI 兑换 HKD
HK$1.2498959
|1 CAI 兑换 MAD
.د.م1.6001238