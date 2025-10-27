CLU（CLU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.81% 涨跌幅（1D） +7.81% 漲跌幅（7D） -16.24% 漲跌幅（7D） -16.24%

CLU（CLU）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CLU 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CLU 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CLU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.81%，过去 24 小时内变动为 +7.81%，过去 7 天内累计变动为 -16.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CLU（CLU）市场信息

市值 $ 62.57K$ 62.57K $ 62.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 62.57K$ 62.57K $ 62.57K 流通量 991.18M 991.18M 991.18M 总供应量 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

CLU 的当前市值为 $ 62.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLU 的流通量为 991.18M，总供应量是 991178886.0244287，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.57K。