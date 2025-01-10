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CloutContracts 价格 (CCS)

USD

CloutContracts (CCS) 实时价格图表

$0.82711
$0.82711$0.82711
+0.70%(1D)

今天 CloutContracts (CCS) 的价格

今天 CloutContracts (CCS) 的实时价格为 0.82711 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CCS 兑换 USD 的价格为实时更新。
CloutContracts 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.61K USD
- CloutContracts 当天价格变化为 +0.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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CloutContracts (CCS) 价格表现 USD

今天内，CloutContracts 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00590023
在过去30天内，CloutContracts 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0925864452
在过去60天内，CloutContracts 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0284955937
在过去90天内，CloutContracts 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2117748825232566

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00590023+0.72%
30天$ -0.0925864452-11.19%
60天$ +0.0284955937+3.45%
90天$ +0.2117748825232566+34.42%

CloutContracts (CCS) 价格分析

CloutContracts 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.792085
$ 0.792085$ 0.792085

$ 0.831595
$ 0.831595$ 0.831595

$ 99.14
$ 99.14$ 99.14

+0.33%

+0.72%

-4.49%

CloutContracts (CCS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.61K
$ 12.61K$ 12.61K

0.00
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什么是CloutContracts (CCS)

CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

CloutContracts (CCS) 资源

官网

大家还在问：关于 CloutContracts (CCS) 的其他问题

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CCS 兑换为当地货币

1 CCS 兑换 AUD
A$1.3399182
1 CCS 兑换 GBP
0.6699591
1 CCS 兑换 EUR
0.8022967
1 CCS 兑换 USD
$0.82711
1 CCS 兑换 MYR
RM3.7137239
1 CCS 兑换 TRY
29.2962362
1 CCS 兑换 JPY
¥131.3698813
1 CCS 兑换 RUB
84.3073223
1 CCS 兑换 INR
71.2224421
1 CCS 兑换 IDR
Rp13,340.4820033
1 CCS 兑换 PHP
48.5100015
1 CCS 兑换 EGP
￡E.41.8186816
1 CCS 兑换 BRL
R$5.045371
1 CCS 兑换 CAD
C$1.1910384
1 CCS 兑换 BDT
100.8908778
1 CCS 兑换 NGN
1,282.3348018
1 CCS 兑换 UAH
34.9702108
1 CCS 兑换 VES
Bs43.83683
1 CCS 兑换 PKR
Rs230.3253217
1 CCS 兑换 KZT
436.465947
1 CCS 兑换 THB
฿28.7420725
1 CCS 兑换 TWD
NT$27.29463
1 CCS 兑换 CHF
Fr0.7526701
1 CCS 兑换 HKD
HK$6.4349158
1 CCS 兑换 MAD
.د.م8.3041844