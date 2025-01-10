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Cloudbric 价格 (CLBK)

USD

Cloudbric (CLBK) 实时价格图表

$0.0021137
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-10.60%(1D)

今天 Cloudbric (CLBK) 的价格

今天 Cloudbric (CLBK) 的实时价格为 0.0021137 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CLBK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cloudbric 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.63K USD
- Cloudbric 当天价格变化为 -10.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Cloudbric (CLBK) 价格表现 USD

今天内，Cloudbric 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000251154049102576
在过去30天内，Cloudbric 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006096785
在过去60天内，Cloudbric 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005003028
在过去90天内，Cloudbric 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004594910434311703

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000251154049102576-10.62%
30天$ +0.0006096785+28.84%
60天$ +0.0005003028+23.67%
90天$ +0.0004594910434311703+27.78%

Cloudbric (CLBK) 价格分析

Cloudbric 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00212624
$ 0.00212624$ 0.00212624

$ 0.00244565
$ 0.00244565$ 0.00244565

$ 0.123357
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-0.97%

-10.62%

-22.36%

Cloudbric (CLBK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 17.63K
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什么是Cloudbric (CLBK)

Cloudbric started as an in-house venture of Penta Security Systems, Inc., South Korea's no. 1 enterprise web and data security vendor, and currently protects close to 10,000 members, 50+ global partners, and features over 25 data centers around the world. Cloudbric looks to bridge the gap between cybersecurity and artificial intelligence through this project.

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Cloudbric (CLBK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Cloudbric (CLBK) 的其他问题

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CLBK 兑换为当地货币

1 CLBK 兑换 AUD
A$0.003424194
1 CLBK 兑换 GBP
0.001712097
1 CLBK 兑换 EUR
0.002050289
1 CLBK 兑换 USD
$0.0021137
1 CLBK 兑换 MYR
RM0.009490513
1 CLBK 兑换 TRY
0.074867254
1 CLBK 兑换 JPY
¥0.335718971
1 CLBK 兑换 RUB
0.215449441
1 CLBK 兑换 INR
0.182010707
1 CLBK 兑换 IDR
Rp34.091930711
1 CLBK 兑换 PHP
0.123968505
1 CLBK 兑换 EGP
￡E.0.106868672
1 CLBK 兑换 BRL
R$0.01289357
1 CLBK 兑换 CAD
C$0.003043728
1 CLBK 兑换 BDT
0.257829126
1 CLBK 兑换 NGN
3.277038206
1 CLBK 兑换 UAH
0.089367236
1 CLBK 兑换 VES
Bs0.1120261
1 CLBK 兑换 PKR
Rs0.588602039
1 CLBK 兑换 KZT
1.11539949
1 CLBK 兑换 THB
฿0.073451075
1 CLBK 兑换 TWD
NT$0.0697521
1 CLBK 兑换 CHF
Fr0.001923467
1 CLBK 兑换 HKD
HK$0.016444586
1 CLBK 兑换 MAD
.د.م0.021221548