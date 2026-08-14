Clippy PFP Cult 今日价格

Clippy PFP Cult (CLIPPY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.33%。当前 CLIPPY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLIPPY。

Clippy PFP Cult 目前市值在 $ 36,625 排名第 #-，流通供应量为 999.75M CLIPPY。过去 24 小时内，CLIPPY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03295325，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLIPPY 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -6.21%。过去一天，总交易量达到 --。

Clippy PFP Cult（CLIPPY）市场信息

市值 $ 36.63K$ 36.63K $ 36.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.63K$ 36.63K $ 36.63K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 总供应量 999,748,238.164909 999,748,238.164909 999,748,238.164909

Clippy PFP Cult 的当前市值为 $ 36.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLIPPY 的流通量为 999.75M，总供应量是 999748238.164909，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.63K。