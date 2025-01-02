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Clipper SAIL 价格 (SAIL)

USD

Clipper SAIL (SAIL) 实时价格图表

$0.00351338
$0.00351338$0.00351338
+1.00%(1D)

今天 Clipper SAIL (SAIL) 的价格

今天 Clipper SAIL (SAIL) 的实时价格为 0.0035107 USD。目前其市值为 $ 1.92M USD。SAIL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Clipper SAIL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.43K USD
- Clipper SAIL 当天价格变化为 +0.98%
- 其循环供应量为 546.79M USD

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Clipper SAIL (SAIL) 价格表现 USD

今天内，Clipper SAIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Clipper SAIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004371937
在过去60天内，Clipper SAIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000604707
在过去90天内，Clipper SAIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000717303439137824

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.98%
30天$ -0.0004371937-12.45%
60天$ -0.0000604707-1.72%
90天$ -0.000717303439137824-16.96%

Clipper SAIL (SAIL) 价格分析

Clipper SAIL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00333862
$ 0.00333862$ 0.00333862

$ 0.00358065
$ 0.00358065$ 0.00358065

$ 0.051566
$ 0.051566$ 0.051566

-1.80%

+0.98%

-0.86%

Clipper SAIL (SAIL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

$ 24.43K
$ 24.43K$ 24.43K

546.79M
546.79M 546.79M

什么是Clipper SAIL (SAIL)

SAIL is the utility governance token of AdmiralDAO. AdmiralDAO governs Clipper.Exchange and various other protocols.

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Clipper SAIL (SAIL) 资源

官网

大家还在问：关于 Clipper SAIL (SAIL) 的其他问题

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SAIL 兑换为当地货币

1 SAIL 兑换 AUD
A$0.00561712
1 SAIL 兑换 GBP
0.00280856
1 SAIL 兑换 EUR
0.003370272
1 SAIL 兑换 USD
$0.0035107
1 SAIL 兑换 MYR
RM0.015692829
1 SAIL 兑换 TRY
0.123997924
1 SAIL 兑换 JPY
¥0.550934151
1 SAIL 兑换 RUB
0.3896877
1 SAIL 兑换 INR
0.301007418
1 SAIL 兑换 IDR
Rp56.624185621
1 SAIL 兑换 PHP
0.202988674
1 SAIL 兑换 EGP
￡E.0.178273346
1 SAIL 兑换 BRL
R$0.022257838
1 SAIL 兑换 CAD
C$0.005055408
1 SAIL 兑换 BDT
0.41952865
1 SAIL 兑换 NGN
5.434493386
1 SAIL 兑换 UAH
0.147660042
1 SAIL 兑换 VES
Bs0.1790457
1 SAIL 兑换 PKR
Rs0.977905485
1 SAIL 兑换 KZT
1.842871751
1 SAIL 兑换 THB
฿0.120381903
1 SAIL 兑换 TWD
NT$0.115396709
1 SAIL 兑换 CHF
Fr0.00315963
1 SAIL 兑换 HKD
HK$0.027278139
1 SAIL 兑换 MAD
.د.م0.03545807