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cLINK 价格 (CLINK)

USD

cLINK (CLINK) 实时价格图表

$0.451529
$0.451529$0.451529
+13.20%(1D)

今天 cLINK (CLINK) 的价格

今天 cLINK (CLINK) 的实时价格为 0.451529 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。CLINK 兑换 USD 的价格为实时更新。
cLINK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- cLINK 当天价格变化为 +13.29%
- 其循环供应量为 2.46M USD

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cLINK (CLINK) 价格表现 USD

今天内，cLINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.053211
在过去30天内，cLINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0475377407
在过去60天内，cLINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4708089270
在过去90天内，cLINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.22880273667217986

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.053211+13.29%
30天$ -0.0475377407-10.52%
60天$ +0.4708089270+104.27%
90天$ +0.22880273667217986+102.73%

cLINK (CLINK) 价格分析

cLINK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.400273
$ 0.400273$ 0.400273

$ 0.452312
$ 0.452312$ 0.452312

$ 0.620778
$ 0.620778$ 0.620778

+1.22%

+13.29%

-2.39%

cLINK (CLINK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

2.46M
2.46M 2.46M

什么是cLINK (CLINK)

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官网

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CLINK 兑换为当地货币

1 CLINK 兑换 AUD
A$0.7224464
1 CLINK 兑换 GBP
0.3612232
1 CLINK 兑换 EUR
0.43346784
1 CLINK 兑换 USD
$0.451529
1 CLINK 兑换 MYR
RM2.01833463
1 CLINK 兑换 TRY
15.94800428
1 CLINK 兑换 JPY
¥70.85844597
1 CLINK 兑换 RUB
50.119719
1 CLINK 兑换 INR
38.71409646
1 CLINK 兑换 IDR
Rp7,282.72478687
1 CLINK 兑换 PHP
26.10740678
1 CLINK 兑换 EGP
￡E.22.92864262
1 CLINK 兑换 BRL
R$2.86269386
1 CLINK 兑换 CAD
C$0.65020176
1 CLINK 兑换 BDT
53.9577155
1 CLINK 兑换 NGN
698.95786142
1 CLINK 兑换 UAH
18.99130974
1 CLINK 兑换 VES
Bs23.027979
1 CLINK 兑换 PKR
Rs125.77340295
1 CLINK 兑换 KZT
237.02111797
1 CLINK 兑换 THB
฿15.48292941
1 CLINK 兑换 TWD
NT$14.84175823
1 CLINK 兑换 CHF
Fr0.4063761
1 CLINK 兑换 HKD
HK$3.50838033
1 CLINK 兑换 MAD
.د.م4.5604429