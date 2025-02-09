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Cleopatra 价格 (CLEO)

USD

Cleopatra (CLEO) 实时价格图表

$18.53
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0.00%(1D)

今天 Cleopatra (CLEO) 的价格

今天 Cleopatra (CLEO) 的实时价格为 18.53 USD。目前其市值为 $ 535.18K USD。CLEO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cleopatra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.03 USD
- Cleopatra 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 28.88K USD

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Cleopatra (CLEO) 价格表现 USD

今天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.0734102320
在过去60天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -12.7489364800
在过去90天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.428477067042423

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -5.0734102320-27.37%
60天$ -12.7489364800-68.80%
90天$ +6.428477067042423+53.12%

Cleopatra (CLEO) 价格分析

Cleopatra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 180.28
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--

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-11.64%

Cleopatra (CLEO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 535.18K
$ 535.18K$ 535.18K

$ 1.03
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28.88K
28.88K 28.88K

什么是Cleopatra (CLEO)

Cleopatra is the native token of the Cleopatra Decentralized Exchange on the Mantle network.

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Cleopatra (CLEO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Cleopatra (CLEO) 的其他问题

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CLEO 兑换为当地货币

1 CLEO 兑换 AUD
A$29.4627
1 CLEO 兑换 GBP
14.824
1 CLEO 兑换 EUR
17.7888
1 CLEO 兑换 USD
$18.53
1 CLEO 兑换 MYR
RM82.2732
1 CLEO 兑换 TRY
664.8564
1 CLEO 兑换 JPY
¥2,803.2184
1 CLEO 兑换 RUB
1,795.7423
1 CLEO 兑换 INR
1,626.5634
1 CLEO 兑换 IDR
Rp303,770.4432
1 CLEO 兑换 PHP
1,075.1106
1 CLEO 兑换 EGP
￡E.931.1325
1 CLEO 兑换 BRL
R$107.474
1 CLEO 兑换 CAD
C$26.3126
1 CLEO 兑换 BDT
2,261.0306
1 CLEO 兑换 NGN
27,781.1025
1 CLEO 兑换 UAH
771.4039
1 CLEO 兑换 VES
Bs1,111.8
1 CLEO 兑换 PKR
Rs5,194.7002
1 CLEO 兑换 KZT
9,454.006
1 CLEO 兑换 THB
฿628.167
1 CLEO 兑换 TWD
NT$608.5252
1 CLEO 兑换 CHF
Fr16.677
1 CLEO 兑换 HKD
HK$144.3487
1 CLEO 兑换 MAD
.د.م186.2265