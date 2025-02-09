Cleopatra 价格 (CLEO)
今天 Cleopatra (CLEO) 的实时价格为 18.53 USD。目前其市值为 $ 535.18K USD。CLEO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cleopatra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.03 USD
- Cleopatra 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 28.88K USD
在获取 MEXC 上从 CLEO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CLEO 价格信息的首选平台。
今天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.0734102320。
在过去60天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -12.7489364800。
在过去90天内，Cleopatra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.428477067042423。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -5.0734102320
|-27.37%
|60天
|$ -12.7489364800
|-68.80%
|90天
|$ +6.428477067042423
|+53.12%
Cleopatra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-11.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cleopatra is the native token of the Cleopatra Decentralized Exchange on the Mantle network.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CLEO 兑换 AUD
A$29.4627
|1 CLEO 兑换 GBP
￡14.824
|1 CLEO 兑换 EUR
€17.7888
|1 CLEO 兑换 USD
$18.53
|1 CLEO 兑换 MYR
RM82.2732
|1 CLEO 兑换 TRY
₺664.8564
|1 CLEO 兑换 JPY
¥2,803.2184
|1 CLEO 兑换 RUB
₽1,795.7423
|1 CLEO 兑换 INR
₹1,626.5634
|1 CLEO 兑换 IDR
Rp303,770.4432
|1 CLEO 兑换 PHP
₱1,075.1106
|1 CLEO 兑换 EGP
￡E.931.1325
|1 CLEO 兑换 BRL
R$107.474
|1 CLEO 兑换 CAD
C$26.3126
|1 CLEO 兑换 BDT
৳2,261.0306
|1 CLEO 兑换 NGN
₦27,781.1025
|1 CLEO 兑换 UAH
₴771.4039
|1 CLEO 兑换 VES
Bs1,111.8
|1 CLEO 兑换 PKR
Rs5,194.7002
|1 CLEO 兑换 KZT
₸9,454.006
|1 CLEO 兑换 THB
฿628.167
|1 CLEO 兑换 TWD
NT$608.5252
|1 CLEO 兑换 CHF
Fr16.677
|1 CLEO 兑换 HKD
HK$144.3487
|1 CLEO 兑换 MAD
.د.م186.2265