CleanSpark xStock 今日价格

CleanSpark xStock (CLSKX) 今日实时价格为 $ 16.61，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CLSKX 兑 USD 的汇率为 $ 16.61 每 CLSKX。

CleanSpark xStock 目前市值在 $ 134,508 排名第 #-，流通供应量为 11.70K CLSKX。过去 24 小时内，CLSKX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 18.25，而历史最低价为 $ 12.43。

短期表现方面，CLSKX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 2.02K。

CleanSpark xStock（CLSKX）市场信息

市值 $ 134.51K$ 134.51K $ 134.51K 成交量（24H） $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K 完全稀释市值 $ 125.54M$ 125.54M $ 125.54M 流通量 11.70K 11.70K 11.70K 总供应量 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723

CleanSpark xStock 的当前市值为 $ 134.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.02K。CLSKX 的流通量为 11.70K，总供应量是 7556394.977425723，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 125.54M。