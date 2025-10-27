Clean Food（CF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00267022 24H最低价 $ 0.00370033 24H最高价 历史最高 $ 0.03350273 最低价 $ 0.00116004 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） -5.92% 漲跌幅（7D） -43.03%

Clean Food（CF）当前实时价格为 $0.00302014。过去 24 小时内，CF 的交易价格在 $ 0.00267022 至 $ 0.00370033 之间波动，市场活跃度显著。CF 的历史最高价为 $ 0.03350273，历史最低价为 $ 0.00116004。

从短期表现来看，CF 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 -5.92%，过去 7 天内累计变动为 -43.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Clean Food（CF）市场信息

市值 $ 265.77K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 265.77K 流通量 88.00M 总供应量 88,000,000.0

Clean Food 的当前市值为 $ 265.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CF 的流通量为 88.00M，总供应量是 88000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 265.77K。