Claynosaurz Strategy 今日价格

Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CNZSTRAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CNZSTRAT。

Claynosaurz Strategy 目前市值在 $ 64,862 排名第 #-，流通供应量为 545.96M CNZSTRAT。过去 24 小时内，CNZSTRAT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00188256，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CNZSTRAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.60%。过去一天，总交易量达到 $ 92.86。

Claynosaurz Strategy（CNZSTRAT）市场信息

市值 $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K 成交量（24H） $ 92.86$ 92.86 $ 92.86 完全稀释市值 $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K 流通量 545.96M 545.96M 545.96M 总供应量 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501

Claynosaurz Strategy 的当前市值为 $ 64.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 92.86。CNZSTRAT 的流通量为 545.96M，总供应量是 545959347.1942501，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64.86K。