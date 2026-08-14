clawville World 今日价格

clawville World (CLAWVILLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.54%。当前 CLAWVILLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAWVILLE。

clawville World 目前市值在 $ 67,358 排名第 #-，流通供应量为 999.94M CLAWVILLE。过去 24 小时内，CLAWVILLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAWVILLE 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +1.47%。过去一天，总交易量达到 --。

clawville World（CLAWVILLE）市场信息

市值 $ 67.36K$ 67.36K $ 67.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.36K$ 67.36K $ 67.36K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,943,807.925559 999,943,807.925559 999,943,807.925559

clawville World 的当前市值为 $ 67.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAWVILLE 的流通量为 999.94M，总供应量是 999943807.925559，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.36K。