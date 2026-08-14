CLAWLETT 今日价格

CLAWLETT (CLAWLETT) 今日实时价格为 $ 0.00942692，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CLAWLETT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00942692 每 CLAWLETT。

CLAWLETT 目前市值在 $ 197,541 排名第 #-，流通供应量为 20.96M CLAWLETT。过去 24 小时内，CLAWLETT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.34，而历史最低价为 $ 0.00112421。

短期表现方面，CLAWLETT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.02%。过去一天，总交易量达到 $ 271.66。

CLAWLETT（CLAWLETT）市场信息

市值 $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K 成交量（24H） $ 271.66$ 271.66 $ 271.66 完全稀释市值 $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K 流通量 20.96M 20.96M 20.96M 总供应量 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

CLAWLETT 的当前市值为 $ 197.54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 271.66。CLAWLETT 的流通量为 20.96M，总供应量是 20955000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 197.54K。