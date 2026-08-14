ClawiAi 今日价格

ClawiAi (CLAWIAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CLAWIAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAWIAI。

ClawiAi 目前市值在 $ 29,086 排名第 #-，流通供应量为 93.96B CLAWIAI。过去 24 小时内，CLAWIAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAWIAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.73%。过去一天，总交易量达到 --。

ClawiAi（CLAWIAI）市场信息

市值 $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K 流通量 93.96B 93.96B 93.96B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ClawiAi 的当前市值为 $ 29.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAWIAI 的流通量为 93.96B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.09K。