Claw16z 今日价格

Claw16z (CLAW16Z) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.37%。当前 CLAW16Z 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAW16Z。

Claw16z 目前市值在 $ 19,015.44 排名第 #-，流通供应量为 100.00B CLAW16Z。过去 24 小时内，CLAW16Z 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAW16Z 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.84%。过去一天，总交易量达到 --。

Claw16z（CLAW16Z）市场信息

市值 $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Claw16z 的当前市值为 $ 19.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAW16Z 的流通量为 100.00B，总供应量是 99999999999.99998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.02K。