ClaudeWar 今日价格

ClaudeWar (CLAUDEWAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 20.59%。当前 CLAUDEWAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAUDEWAR。

ClaudeWar 目前市值在 $ 16,411.35 排名第 #-，流通供应量为 976.65M CLAUDEWAR。过去 24 小时内，CLAUDEWAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAUDEWAR 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -32.70%。过去一天，总交易量达到 --。

ClaudeWar（CLAUDEWAR）市场信息

市值 $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K 流通量 976.65M 976.65M 976.65M 总供应量 976,646,803.139498 976,646,803.139498 976,646,803.139498

ClaudeWar 的当前市值为 $ 16.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAUDEWAR 的流通量为 976.65M，总供应量是 976646803.139498，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.41K。