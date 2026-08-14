Claude Crab 今日价格

Claude Crab (CRABAI) 今日实时价格为 $ 0.00154681，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CRABAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00154681 每 CRABAI。

Claude Crab 目前市值在 $ 14,694,722 排名第 #-，流通供应量为 9.50B CRABAI。过去 24 小时内，CRABAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00405266，而历史最低价为 $ 0.00154662。

短期表现方面，CRABAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 4.97。

Claude Crab（CRABAI）市场信息

市值 $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M 成交量（24H） $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 完全稀释市值 $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M 流通量 9.50B 9.50B 9.50B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Claude Crab 的当前市值为 $ 14.69M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.97。CRABAI 的流通量为 9.50B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.47M。