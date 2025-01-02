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Clash of Lilliput 价格 (COL)

USD

Clash of Lilliput (COL) 实时价格图表

$0.544969
$0.544969$0.544969
+2.20%(1D)

今天 Clash of Lilliput (COL) 的价格

今天 Clash of Lilliput (COL) 的实时价格为 0.545128 USD。目前其市值为 $ 44.71M USD。COL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Clash of Lilliput 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.23K USD
- Clash of Lilliput 当天价格变化为 +2.27%
- 其循环供应量为 82.07M USD

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Clash of Lilliput (COL) 价格表现 USD

今天内，Clash of Lilliput 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01207793
在过去30天内，Clash of Lilliput 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2852558881
在过去60天内，Clash of Lilliput 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1829027638
在过去90天内，Clash of Lilliput 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.190064812677915

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01207793+2.27%
30天$ -0.2852558881-52.32%
60天$ -0.1829027638-33.55%
90天$ -0.190064812677915-25.85%

Clash of Lilliput (COL) 价格分析

Clash of Lilliput 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.529703
$ 0.529703$ 0.529703

$ 0.553168
$ 0.553168$ 0.553168

$ 5.12
$ 5.12$ 5.12

+0.10%

+2.27%

-0.45%

Clash of Lilliput (COL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 44.71M
$ 44.71M$ 44.71M

$ 47.23K
$ 47.23K$ 47.23K

82.07M
82.07M 82.07M

什么是Clash of Lilliput (COL)

An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.

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Clash of Lilliput (COL) 资源

官网

大家还在问：关于 Clash of Lilliput (COL) 的其他问题

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COL 兑换为当地货币

1 COL 兑换 AUD
A$0.8722048
1 COL 兑换 GBP
0.4361024
1 COL 兑换 EUR
0.52332288
1 COL 兑换 USD
$0.545128
1 COL 兑换 MYR
RM2.43672216
1 COL 兑换 TRY
19.25392096
1 COL 兑换 JPY
¥85.54693704
1 COL 兑换 RUB
60.509208
1 COL 兑换 INR
46.73927472
1 COL 兑换 IDR
Rp8,792.38586584
1 COL 兑换 PHP
31.51930096
1 COL 兑换 EGP
￡E.27.68159984
1 COL 兑换 BRL
R$3.45611152
1 COL 兑换 CAD
C$0.78498432
1 COL 兑换 BDT
65.142796
1 COL 兑换 NGN
843.84724144
1 COL 兑换 UAH
22.92808368
1 COL 兑换 VES
Bs27.801528
1 COL 兑换 PKR
Rs151.8454044
1 COL 兑换 KZT
286.15404104
1 COL 兑换 THB
฿18.69243912
1 COL 兑换 TWD
NT$17.91835736
1 COL 兑换 CHF
Fr0.4906152
1 COL 兑换 HKD
HK$4.23564456
1 COL 兑换 MAD
.د.م5.5057928