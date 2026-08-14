Clarity Protocol 今日价格

Clarity Protocol (FOLD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.32%。当前 FOLD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FOLD。

Clarity Protocol 目前市值在 $ 33,973 排名第 #-，流通供应量为 879.99M FOLD。过去 24 小时内，FOLD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00202191，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FOLD 在过去一小时内波动了 -0.45%，过去7 天内波动了 -37.33%。过去一天，总交易量达到 --。

Clarity Protocol（FOLD）市场信息

市值 $ 33.97K$ 33.97K $ 33.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.61K$ 38.61K $ 38.61K 流通量 879.99M 879.99M 879.99M 总供应量 999,990,875.517014 999,990,875.517014 999,990,875.517014

Clarity Protocol 的当前市值为 $ 33.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FOLD 的流通量为 879.99M，总供应量是 999990875.517014，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.61K。