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Clanker Index 价格 (CLX)

USD

Clanker Index (CLX) 实时价格图表

$1.39
$1.39$1.39
-2.90%(1D)

今天 Clanker Index (CLX) 的价格

今天 Clanker Index (CLX) 的实时价格为 1.39 USD。目前其市值为 $ 130.97K USD。CLX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Clanker Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 115.06K USD
- Clanker Index 当天价格变化为 -3.35%
- 其循环供应量为 94.43K USD

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Clanker Index (CLX) 价格表现 USD

今天内，Clanker Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.048124826937368
在过去30天内，Clanker Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Clanker Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Clanker Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.048124826937368-3.35%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Clanker Index (CLX) 价格分析

Clanker Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.36
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$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 1.86
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+0.45%

-3.35%

-24.01%

Clanker Index (CLX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 130.97K
$ 130.97K$ 130.97K

$ 115.06K
$ 115.06K$ 115.06K

94.43K
94.43K 94.43K

什么是Clanker Index (CLX)

One-click exposure to the best performing assets in the Clanker ecosystem through a single liquid asset. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. CLX is an Index DTF deployed by Clanker (Proxy Studio) and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

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Clanker Index (CLX) 资源

官网

大家还在问：关于 Clanker Index (CLX) 的其他问题

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CLX 兑换为当地货币

1 CLX 兑换 AUD
A$2.1962
1 CLX 兑换 GBP
1.0703
1 CLX 兑换 EUR
1.2788
1 CLX 兑换 USD
$1.39
1 CLX 兑换 MYR
RM6.1299
1 CLX 兑换 TRY
50.6794
1 CLX 兑换 JPY
¥205.8034
1 CLX 兑换 RUB
123.7378
1 CLX 兑换 INR
121.1246
1 CLX 兑换 IDR
Rp22,786.8816
1 CLX 兑换 PHP
79.508
1 CLX 兑换 EGP
￡E.70.4174
1 CLX 兑换 BRL
R$8.0342
1 CLX 兑换 CAD
C$1.9877
1 CLX 兑换 BDT
169.0657
1 CLX 兑换 NGN
2,106.0585
1 CLX 兑换 UAH
57.3514
1 CLX 兑换 VES
Bs88.96
1 CLX 兑换 PKR
Rs389.6726
1 CLX 兑换 KZT
682.6985
1 CLX 兑换 THB
฿46.8986
1 CLX 兑换 TWD
NT$45.6476
1 CLX 兑换 CHF
Fr1.2232
1 CLX 兑换 HKD
HK$10.8003
1 CLX 兑换 MAD
.د.م13.5247
1 CLX 兑换 MXN
$28.217